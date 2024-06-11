Вестник Кавказа

На Ставрополье познакомятся с продукцией Ингушетии и Чечни

На Ставрополье познакомятся с продукцией Ингушетии и Чечни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торгово-промышленная палата Ставрополья в будущем 2025 году проведет бизнес-ярмарки с компаниями из Ингушетии и Чечни, на которых они представят свою продукцию ставропольским коллегам.

В будущем 2025 году в Ставропольском крае пройдут бизнес-ярмарки ингушской и чеченской продукции, которые организует краевая Торгово-промышленная палата, сообщил руководитель Ассоциации Торгово-промышленных палат Северо-Кавказского федерального округа, президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец.

"Совсем недавно мы договорились с Торгово-промышленной палатой Ингушетии. То есть, бизнес Ингушетии представит в Ставропольском крае свою продукцию, потому что мы в основном выставляем свое"

- Борис Оболенец

Аналогичное мероприятие на Ставрополье планируется провести и с участием промышленных предприятий столицы Чечни города Грозного, добавил глава Ассоциации.

Напомним, с минувшего 2023 года российский бизнес серьезно нарастил инвестиции в Северный Кавказ – особо охотно вкладываются средства в недвижимость, аграрно-промышленный комплекс и туризм, значительны и вложения в логистику, промышленность, энергетику и торговлю. Аналогичная тенденция несколько лет назад проявилась в ЮФО, а с прошлого года у инвесторов значительно вырос интерес и к Северному Кавказу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия не намерена снимать запрет на вылов осетровых на Каспии

Россия не намерена снимать запрет на вылов осетровых на Каспии

Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Тырныауз: самый высокогорный и ближайший к Эльбрусу город России

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Парламент Армении ограничит вылов севанской форели

Парламент Армении ограничит вылов севанской форели

Продажи азербайджанских автомобилей выросли на 60%

Продажи азербайджанских автомобилей выросли на 60%

В Грузии построят нефтеперерабатывающий завод за $700 млн

В Грузии построят нефтеперерабатывающий завод за $700 млн

В Минводах откроется пивоваренное производство

В Минводах откроется пивоваренное производство

Дагестан - вновь в лидерах по производству шерсти

Дагестан - вновь в лидерах по производству шерсти

Производство вольфрама и молибдена в Тырныаузе признано малорентабельным

Производство вольфрама и молибдена в Тырныаузе признано малорентабельным

Грузинский чай: как появился, что с ним сейчас, где попробовать?

Грузинский чай: как появился, что с ним сейчас, где попробовать?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы