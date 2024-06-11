На Ставрополье познакомятся с продукцией Ингушетии и Чечни

Торгово-промышленная палата Ставрополья в будущем 2025 году проведет бизнес-ярмарки с компаниями из Ингушетии и Чечни, на которых они представят свою продукцию ставропольским коллегам.

В будущем 2025 году в Ставропольском крае пройдут бизнес-ярмарки ингушской и чеченской продукции, которые организует краевая Торгово-промышленная палата, сообщил руководитель Ассоциации Торгово-промышленных палат Северо-Кавказского федерального округа, президент Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец.

"Совсем недавно мы договорились с Торгово-промышленной палатой Ингушетии. То есть, бизнес Ингушетии представит в Ставропольском крае свою продукцию, потому что мы в основном выставляем свое"

- Борис Оболенец

Аналогичное мероприятие на Ставрополье планируется провести и с участием промышленных предприятий столицы Чечни города Грозного, добавил глава Ассоциации.

Напомним, с минувшего 2023 года российский бизнес серьезно нарастил инвестиции в Северный Кавказ – особо охотно вкладываются средства в недвижимость, аграрно-промышленный комплекс и туризм, значительны и вложения в логистику, промышленность, энергетику и торговлю. Аналогичная тенденция несколько лет назад проявилась в ЮФО, а с прошлого года у инвесторов значительно вырос интерес и к Северному Кавказу.