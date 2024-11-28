Более 380 объектов планируется снести в Махачкале

В Махачкале заявили о принятии решений о сносе по 384 объектам. При этом он отметил, что решения судов не исполняются.

Махачкалинский мэр Юсуп Умавов заявил, что на исполнении у судебных приставов находятся 384 исполнительных производства.

Он отметил, что их взыскателем является городская администрация. Глава подчеркнул, что предмет исполнения объектов – снос самовольных строений.

Умавов сообщил, что требования, которые содержатся в исполнительном документе должны быть исполнены в течение 2 месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

При этом градоначальник подчеркнул, что сегодня решения судов не исполняется, а власти столицы не обладают необходимыми инструментами по самостоятельному сносу.