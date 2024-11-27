Вестник Кавказа

Армения резко нарастит военные расходы

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армения стремительно наращивает военный потенциал: страна потратит на армию более $1,7 млрд в 2025 году. Это самая значительная часть расходов бюджета.

Парламент Армении принял бюджет на 2025 год. Основной статьей расходов стала оборона, траты на армию превысят $1,7 млрд, что составляет 6% ВВП страны. 

"Это самая значительная статья нашего бюджета, здесь сосредоточены все наши силы"

– министр финансов Армении Ваге Ованисян 

Военные траты страны в 2025 году превысят 664 млрд драмов, что на 20% больше показателей этого года. 

Отметим, что Армения ранее заключила договор на поставку ракет Pinaka из Индии. Первая партия ракетных систем с дальностью действия в 75 км уже направлена в республику.

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