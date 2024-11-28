Каха Каладзе назвал саботажем протест сотрудников мэрии Тбилиси

Мэр Тбилиси Каха Каладзе прокомментировал протест сотрудников мэрии против снятия вопроса евроинтеграции Грузии с повестки дня до 2028 года. Он назвал его саботажем

Волна протестов среди сотрудников мэрии Тбилиси – саботаж, заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

«В последние дни мы видели, что имела место попытка развала государственных ведомств путем саботажа госчиновников, что было одним их составных частей плана о государственном перевороте. Мы видели написанные одной рукой петиции»

- Каха Каладзе

Он передал, что 229 работников тбилисской администрации подписали одну из петиций против решения о приостановке процесса вступления в ЕС до 2028 года. Это несмотря на неоднократное заявление властей о том, что евроинтеграция Грузии продолжается.

Саботаж не останется без реагирования, отметил Каха Каладзе. Всех остальных сотрудников он поблагодарил за службу.