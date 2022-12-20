Лионель Месси и другие легенды "Барселоны" посетят Баку

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетят Баку 11 декабря. Любители спорта смогут увидеть звезд футбола в Бакинском кристальном зале (Baku Crystal Hall).

Лионель Месси, которого многие считают величайшим футболистом в истории, совершит поездку в Баку 11 декабря. Компанию ему составят другие культовые герои мощной "Барселоны" 2000-10х : Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Поклонники футбола из Азербайджана получат возможность увидеть живую икону самого популярного спорта в мире. Встреча пройдет в Бакинском кристальном зале. В рамках мероприятия также пройдет показ фильма важных карьерных вехах чемпиона мира 2022 года.

Сообщается, что мероприятие пройдет при участии музыкального исполнителя Вилли Уильяма и группы «Morandi».

Доходы от реализации билетов пойдут на благотворительным организациям.