Вестник Кавказа

Лионель Месси и другие легенды "Барселоны" посетят Баку

Лионель Месси и другие легенды "Барселоны" посетят Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетят Баку 11 декабря. Любители спорта смогут увидеть звезд футбола в Бакинском кристальном зале (Baku Crystal Hall).

Лионель Месси, которого многие считают величайшим футболистом в истории, совершит поездку в Баку 11 декабря. Компанию ему составят другие культовые герои мощной "Барселоны" 2000-10х : Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. 

Поклонники футбола из Азербайджана получат возможность увидеть живую икону самого популярного спорта в мире. Встреча пройдет в Бакинском кристальном зале. В рамках мероприятия также пройдет показ фильма важных карьерных вехах чемпиона мира 2022 года. 

Сообщается, что мероприятие пройдет при участии музыкального исполнителя Вилли Уильяма и группы «Morandi». 

Доходы от реализации билетов пойдут на благотворительным организациям.

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