Вестник Кавказа

В Дербенте исследуют древние курганы на месте строительства трассы

В Дербенте исследуют древние курганы на месте строительства трассы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дербенте проведут археологические раскопки на месте будущей обходной дороги. Ранее специалисты исследовали участок будущей трассы в Хасавюрте.

Перед началом строительства трассы в обход Дербента будут выполнены археологические исследования. Специалисты займутся исследованием древних курганов, сообщил начальник  управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Александр Лукашук. 

"Обход города Дербент, обход города Хасавюрт разбит на этапы, чтобы не потерять наше культурное наследие. В данном случае это археологические раскопки"

– Александр Лукашук 

Ранее подобные изыскания были проведены в Хасавюрте. Здесь исследователи обнаружили группу курганов возрастом более 4 тыс лет, передает ТАСС. 

Отметим, что работы по строительству дороги планируется завершить к 2028 году.

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