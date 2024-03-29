Германия приступила к пересмотру сотрудничества с Грузией

В Германии отказываются от новых проектов с Грузией и не будут оформлять кредитные отношения с ней. Данную информацию подтвердили в Минэкономики ФРГ.

Германия начала пересматривать двустороннее сотрудничество. Об этом сказано в заявлении Минэкономики страны.

В министерстве отметили, что ФРГ не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с республикой Южного Кавказа.

"Никаких новых проектов с Грузией не будет обещано или реализовано, и никакие кредитные соглашения не будут оформлены. Министерство экономического сотрудничества и развития оставляет за собой право принять дальнейшие меры по итогам консультаций с нашими европейскими и международными партнерами"

– Минэкономики Германии

Глава ведомства Свенья Шульце, что недавнее решение грузинских властей отложить старт переговоров о вступлении в ЕС блокирует шанс на европейское будущее для граждан страны.

"Подавляющее большинство грузин поддерживают вступление в Евросоюз. Каждый день люди в Тбилиси и других городах выходят на улицы, потому что хотят европейской Грузии. Кроме того, сближение с Евросоюзом зафиксировано в Конституции Грузии"

– Свенья Шульце

Она подчеркнула, что министерство, что до сих пор министерство поддерживало европейский путь Грузии, однако с данным правительством Грузии оно существенно не будет осуществляться.

"В будущем, если вообще будет, это обязательство может быть продолжено там, где оно укрепит европейские связи страны"

– глава ведомства

Напомним, ранее власти Грузии объявили, что откладывают старт переговоров об интеграции с ЕС до 2028 года.