Вестник Кавказа

Баку осудил послов США и ЕС за вмешательство в судебную систему Азербайджана

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане заявили о вмешательстве иностранных послов в судебную систему страны. Там отметили, что это противоречит верховенству права.

МИД Азербайджана прокомментировал заявления послов США, Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. В ведомстве подвергли критике слова дипломатов.

"Мы решительно отвергаем заявления послов Соединённых Штатов Америки, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные во время мероприятия в Баку 4 декабря в связи с утверждениями о задержании "журналистов" и "политических активистов" в Азербайджане"

- МИД Азербайджана

В министерстве подчеркнули, что данные заявления – это попытка подорвать независимость судебной системы Азербайджана. В МИД добавили, что вмешательство в ход расследования недопустимо.

Кроме того, в Баку заявили, что вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права, который является основополагающим принципом правового государства.

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