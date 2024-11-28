Новые автобусы прибыли в Дагестан

В Дагестан поступило 34 новых автобуса. Сейчас они проходят процедуру постановки на учет. Их выход состоится в ближайшее время.

Дагестан получил 34 новых автобуса в рамках проекта "Безопасные качественные дороги", пишет пресс-служба Минтранса региона.

В ведомстве заявили, что 17 автобусов большого класса предназначены для муниципальных маршрутов №66 и №67 в Махачкале, а остальные – для маршрутов №106 и №188.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время идет процедура постановки транспорта на госучет, их выход на линии состоится в ближайшее время.