Вестник Кавказа

Новые автобусы прибыли в Дагестан

Новые автобусы прибыли в Дагестан
© Фото: Минтранс РД
В Дагестан поступило 34 новых автобуса. Сейчас они проходят процедуру постановки на учет. Их выход состоится в ближайшее время.

Дагестан получил 34 новых автобуса в рамках проекта "Безопасные качественные дороги", пишет пресс-служба Минтранса региона.

В ведомстве заявили, что 17 автобусов большого класса предназначены для муниципальных маршрутов №66 и №67 в Махачкале, а остальные – для маршрутов №106 и №188.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время идет процедура постановки транспорта на госучет, их выход на линии состоится в ближайшее время.

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