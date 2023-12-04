ЮНЕСКО приняла резолюцию Азербайджана

Проект Азербайджанской Республики по защите культурных ценностей от минной опасности одобрили в ЮНЕСКО.

В ходе встречи сторон Гаагской конвенции 1954 года, которая проходила в офисе ЮНЕСКО, была одобрена резолюция о сохранении исторических ценностей во время вооруженных конфликтов. Азербайджанской Республикой был предоставлен свой проект "Влияние мин на культурное наследие", который единодушно приняли 135 стран. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МИД АР.

Министерство отмечает, что в резолюции оценили усилия стран, которые выступают в защиту исторических ценностей, страдающих в условиях военных конфликтов.

"В резолюции выражается обеспокоенность тем, что применение мин и других взрывных устройств представляет серьезную угрозу для культурной собственности, а также подчеркивается важность предотвращения шагов, нарушающих Гаагскую конвенцию 1954 года"

– МИД Азербайджана

Также МИД подчеркнул, что это первая резолюция в истории мировой организации, которая была принята единогласно.