Вестник Кавказа

Курорты Туапсе приняли за лето 1,5 млн туристов

Собака на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках курортного сезона 2024 года Туапсинский район принял 1,5 млн гостей. К следующему году район подготовится ко встрече большого потока отдыхающих и решит проблемы с бытовыми отходами.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что за летний период курорты приняли 1,5 млн отдыхающих.

«В этом году у нас был колоссальный приток туристов... Многие проблемы обострились. В частности, с мусором. К слову, она наблюдалась по всему побережью»

– Бойко

За пляжным отдыхом в Туапсе ехали не только взрослые, свыше 67 тыс детей посетили район в рамках отдыха в детских лагерях и здравницах.

К будущему сезону Туапсинский район повысит уровень подготовки, добавил глава муниципалитета.

«Уже предпринимаем определенные шаги, чтобы в следующем году ситуация (с мусором) не вышла из-под контроля»

– Бойко

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