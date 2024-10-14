Административное здание осталось без кровли из-за ветра на Кубани

На Кубани сохраняются неблагоприятные погодные условия. Из-за сильного ветра сорвало кровлю одного из административных зданий.
В Краснодарском крае 2 ноября сорвало кровлю двухэтажного административного здания. Об этом информирует в своем Telegram-канале региональный оперштаб.
"В Староминском районе ветром сорвало кровлю здания (...) Повреждена металлическая кровля административного двухэтажного здания Торгового дома МТЗ-Северо-запад на площади 420 кв. м. Погибших и пострадавших нет"
– оперштаб региона
В настоящее время скорость ветра составляет в районе около 22 метров в секунду.
Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали, что в течение нескольких дней на Кубани местами будет идти ливень с мокрым снегом. Все это будет сопровождаться грозой и сильными порывами ветра более двух десятков метров в секунду.