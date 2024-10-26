Вестник Кавказа

Суд признал возможность нарушения тайны голосования на выборах в Грузии

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Один из 23 судов в Грузии удовлетворил иск НПО о том, что при голосовании с помощью электронных устройств на парламентских выборах могла быть нарушена тайна голосования.

Грузинский суд признал, что аппарат для электронного голосования потенциально не обеспечивал тайну голосования на выборах в парламент, которые прошли 26 октября.

К такому выводу пришел судья райсуда Тетрицкаро Владимир Хучуа. В связи с этим он отменил итоги голосования на большей части – 48 из 79 – участков в Тетрицкаро и Цалка.

Иск подавала НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии" в 23 суда. Удовлетворение АМЮГ получила только в одном. На основании этих выводов она стремится добиться отмены выборов на всех 2 263 участках, что составляет две трети от общего числа, где применялись электронные технологии.

"Изучив доказательства, суд однозначно считает, что c этим аппаратом для подсчета голосов, с этим избирательным бюллетенем, с этим избирательным рамка-конвертом у избирателя не было гарантии защиты тайны голосования. Тут речь идет о гарантии"

– Хучуа

Уточняется, что решение судья принял, проведя эксперимент прямо в зале суда: отметка маркером просвечивала с другой стороны бюллетеня.

Стоит отметить, что ЦИК рекомендовал вкладывать бюллетень в аппарат, прикрывая его папкой.

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