Вестник Кавказа

Бывший мэр Еревана поборется с действующим за цены на проездные

Бывший мэр Еревана поборется с действующим за цены на проездные
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший мэр Еревана Айк Марутян пытается вернуться в столичную политику через борьбу с ростом цен на билеты в автобусах, метро и маршрутках. Для этого он анонсировал начала сбора десятков тысяч подписей ереванцев против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Прежний руководитель армянской столицы Айк Марутян объявил сегодня, что его партия "Новая сила" организует сбор подписей за отмену роста цен на проездные билеты в общественном транспорте Еревана.

Сейчас стандартный тариф на проезд в Ереване составляет 100 драмов. Оппозиционные политики в мэрии разгласили планы столичного руководства повысить его со следующего года в 2,6 раза. Власти утверждают, что билеты подорожают только до 180 драмов.

Айк Марутян утверждает, что его целью является сохранение цены на билеты в 100 драмов "прямым демократическим путем" – через выражение жителями Еревана несогласия с ростом транспортных тарифов. Поэтому он постарается собрать как можно больше подписей.

Бывший мэр выразил уверенность в том, что причиной роста тарифов является неэффективная работа городских властей. Он отметил, что ждет резкого усложнения жизни в Ереване после того, как билеты подорожают.

Власти пока не комментируют инициативу Марутяна и возможность сохранить тариф в 100 драмов.

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