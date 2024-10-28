Вестник Кавказа

На Кубани удалось потушить масштабный лесной пожар

Абхазия
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Более трети квадратного километра леса горело в эти выходные на Кубани: пожарным пришлось одолеть огненную стихию в Новопокровском районе. При тушении пожара никто не пострадал.

Как рассказали сегодня в оперштабе по Краснодарскому краю, накануне в Кавказском лесничестве (Новопокровский район) загорелся лесной массив. Когда кубанские пожарные получили информацию о возгорании, его территория уже достигла 17 га.

Борьба с огнем велась в течение суток. К тому моменту, как распространение лесного пожара было прекращено, горело уже 36 га деревьев, поскольку сильный ветер способствовал быстрому продвижению огня по лесу.

После локализации возгорание было успешно потушено. Инцидент не создал угрозы близлежащим селениям.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
720 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней объявлено на Кубани

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней объявлено на Кубани

Ветер увеличит уровень воды в Азовском море

Ветер увеличит уровень воды в Азовском море

Вакцинация диких животных началась в нацпарке Сочи

Вакцинация диких животных началась в нацпарке Сочи

Лесной пожар разгорелся до 17 га на Кубани

Лесной пожар разгорелся до 17 га на Кубани

Административное здание осталось без кровли из-за ветра на Кубани

Административное здание осталось без кровли из-за ветра на Кубани

Плюс 20: где еще не остыло Черное море?

Плюс 20: где еще не остыло Черное море?

Новороссийская таможня не пустила в страну партию зараженных турецких лимонов

Новороссийская таможня не пустила в страну партию зараженных турецких лимонов

Автобус с пассажирами из Грозного попал в ДТП на Кубани

Автобус с пассажирами из Грозного попал в ДТП на Кубани

Кубанские археологи нашли &quot;заначку&quot; древнего наемника

Кубанские археологи нашли "заначку" древнего наемника

Жители Сочи определят пляжи для благоустройства

Жители Сочи определят пляжи для благоустройства

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы