На Кубани удалось потушить масштабный лесной пожар

Более трети квадратного километра леса горело в эти выходные на Кубани: пожарным пришлось одолеть огненную стихию в Новопокровском районе. При тушении пожара никто не пострадал.

Как рассказали сегодня в оперштабе по Краснодарскому краю, накануне в Кавказском лесничестве (Новопокровский район) загорелся лесной массив. Когда кубанские пожарные получили информацию о возгорании, его территория уже достигла 17 га.

Борьба с огнем велась в течение суток. К тому моменту, как распространение лесного пожара было прекращено, горело уже 36 га деревьев, поскольку сильный ветер способствовал быстрому продвижению огня по лесу.

После локализации возгорание было успешно потушено. Инцидент не создал угрозы близлежащим селениям.