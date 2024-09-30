Автокатастрофа в Армении: машины сгорели – водитель погиб в огне

Страшное ДТП случилось накануне в центральной части Армении. В результате столкновения начался пожар, уничтоживший оба автомобиля. Погиб один человек.

Пикап и легковая машина столкнулись накануне поздно вечером в Котайской области, рассказали в Спасательной службе МВД Армении.

Местом ДТП оказалось село Дзорахбюр. Сигнал об аварии был получен ближе к ночи, в 23:01 по местному времени (22:01 мск).

Представители экстренных служб установили, что участниками ДТП стали две автомашины – "Опель", за рулем которого был мужчина 2005 г. р., и "Москвич". От удара оба автомобиля загорелись, начался пожар.

В результате водитель Opel погиб: его отвезли в больницу, но медики уже не могли ему ничем помочь и констатировали смерть. Второй автолюбитель пострадал.