Автобус с пассажирами из Грозного попал в ДТП на Кубани

Автобус, следовавший из Грозного в Новороссийск, столкнулся с грузовиком. Жертвами автоаварии стали двое человек.

В Краснодарском крае автобус, следовавший по маршруту Грозный-Новороссийск, попал в автоаварию, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Кубани.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября на участке трассы Ставрополь-Краснодар в Кавказском районе. В автобусе находилось семь пассажиров.

Отмечается, что жертвами ДТП стали два человека, еще один получил ранения. Пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что движение на дороге не перекрывалось.