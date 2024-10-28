Вестник Кавказа

Автобус с пассажирами из Грозного попал в ДТП на Кубани

Автобус с пассажирами из Грозного попал в ДТП на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автобус, следовавший из Грозного в Новороссийск, столкнулся с грузовиком. Жертвами автоаварии стали двое человек.

В Краснодарском крае автобус, следовавший по маршруту Грозный-Новороссийск, попал в автоаварию, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Кубани.

Инцидент произошел в ночь на 2 ноября на участке трассы Ставрополь-Краснодар в Кавказском районе. В автобусе находилось семь пассажиров.

Отмечается, что жертвами ДТП стали два человека, еще один получил ранения. Пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что движение на дороге не перекрывалось.

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