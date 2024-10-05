Трактор и КамАЗ столкнулись на Ставрополье

В Ставропольском крае трактор столкнулся с КамАЗом. Пострадали два человека, в том числе один ребенок. Их доставили в больницу.

Автоавария произошла на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае, есть пострадавшие, пишет пресс-служба Управления по ЧС в Минераловодском районе.

Как заявили в ведомстве, на дороге столкнулись трактор и КамАЗ. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

Отмечается, что к месту происшествия прибыли экстренные службы. Они отключили АКБ с поврежденной техники и помогли врачам с перевозом пострадавших.

Стоит добавить, что водителя трактора и несовершеннолетнюю пассажирку доставили в городскую больницу Пятигорска.