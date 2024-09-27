Вестник Кавказа

Машина наехала на маленького велосипедиста в Минводах

Машина наехала на маленького велосипедиста в Минводах
© Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
В Минеральных Водах автомобиль сбил ребенка на велосипеде. Он был доставлен в больницу с травмами. Обстоятельства случившегося выясняются.

Водитель "Лады" наехал на мальчика на велосипеде в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Отмечается, что 11-летний ребенок пересекал дорого на нерегулируемом перекрестке. Он получил травму и был доставлен в городскую больницу.

При этом пострадавший не имел права передвигаться на велосипеде по дорогам общего пользования, так как не достиг 14 лет. При нем также не было защиты.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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