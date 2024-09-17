Автобус стал причиной цепного ДТП на трассе Джубга - Сочи

Водитель вахтового автобуса сегодня спровоцировал цепное ДТП на трассе Джубга – Сочи под Туапсе, в которое попали три автомобиля – к счастью, обошлось без пострадавших.

В Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга - Сочи сегодня произошло цепное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), виновником которого стал водитель автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла в Туапсинском районе из-за водителя вахтового автобуса "ПАЗ", превысившего разрешенную на участке скорость, не справившегося с управлением и врезавшегося в прицеп большегруза, который на обочине. После этого в автобус врезался автомобиль "Хонда", передает "АиФ Юг".

К счастью, обошлось без пострадавших – водитель грузовика находился вне машины, а вахтовый автобус ехал без пассажиров. Водители автобуса и японской иномарки в ДТП не пострадали.