Вестник Кавказа

Автобус стал причиной цепного ДТП на трассе Джубга - Сочи

Автобус стал причиной цепного ДТП на трассе Джубга - Сочи
© Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Водитель вахтового автобуса сегодня спровоцировал цепное ДТП на трассе Джубга – Сочи под Туапсе, в которое попали три автомобиля – к счастью, обошлось без пострадавших.

В Туапсинском районе Кубани на трассе Джубга - Сочи сегодня произошло цепное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), виновником которого стал водитель автобуса, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла в Туапсинском районе из-за водителя вахтового автобуса "ПАЗ", превысившего разрешенную на участке скорость, не справившегося с управлением и врезавшегося в прицеп большегруза, который на обочине. После этого в автобус врезался автомобиль "Хонда", передает "АиФ Юг".

К счастью, обошлось без пострадавших – водитель грузовика находился вне машины, а вахтовый автобус ехал без пассажиров. Водители автобуса и японской иномарки в ДТП не пострадали.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авария оставила без воды 12 санаториев Кисловодска

Авария оставила без воды 12 санаториев Кисловодска

Две &quot;скорые&quot; и автобус столкнулись в Краснодаре

Две "скорые" и автобус столкнулись в Краснодаре

Медики рассказали о самочувствии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Медики рассказали о самочувствии пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Грузовик и автобус с пассажирами столкнулись на Кубани – есть жертва

Грузовик и автобус с пассажирами столкнулись на Кубани – есть жертва

Водитель выехал на тротуар и сбил женщин в Краснодаре

Водитель выехал на тротуар и сбил женщин в Краснодаре

Водитель &quot;Урала&quot; устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Водитель "Урала" устроил массовое ДТП на трассе в аэропорт

Свободный въезд в Новороссийск вновь доступен после массового ДТП

Свободный въезд в Новороссийск вновь доступен после массового ДТП

Эвакуатор без тормозов разбил шесть машин в Новороссийске

Эвакуатор без тормозов разбил шесть машин в Новороссийске

Пенсионер наехал на детей в Анапе

Пенсионер наехал на детей в Анапе

Авария оставила Новороссийск без воды

Авария оставила Новороссийск без воды

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы