Ремонт на станции «Авлабари» в Тбилиси скоро завершат

Транспортная компания столицы Грузии рассказала, когда завершатся работы на станции метро «Авлабари». Ее преображение стартовало еще в 2022 году.

В скором времени закончатся ремонтные работы на станции тбилисского метро «Авлабари». С таким обещанием выступила транспортная компания столицы.

«Работы по завершению ремонта верхнего вестибюля "Авлабари" завершатся в кратчайшие сроки»

- Транспортная компания Тбилиси

Реконструкция станции стартовала 2 года назад. На него было потрачено более 4 млн лари (140 млн рублей). Согласно контракту, строительная компания обязана сдать проект до 25 декабря этого года.

До этого сроки ремонтных работ прокомментировал глава грузинской столицы Каха Каладзе. Он передал, что преображение задержалось из-за внесенных изменений в первоначальный план. Они были связаны с аварийным состоянием станции.