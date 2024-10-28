Буйнакск ожидают отключения электричества 3 и 4 ноября

В Буйнакске проводятся ремонтные работы на электросетях. В ближайшие два дня на некоторых объектах города в дневное время пройдут отключения электричества.

3 и 4 ноября Буйнакск ожидают отключения электричества. Света на некоторых объектах не будет с 9:00 до 17:00.

3 ноября подача электроэнергии будет ограничена на ул. И. Газимагомеда 7, Муслима Атаева 13 «а», в районе Горгаза, Кооперативном переулке, на ул. Ярагского, Урицкого, Чаринова, Хуршилова, в районе обувного цеха, Буйнакской скорой медпомощи.

4 ноября временно не будет электричества в детской больнице, школе №9, детском образовательном учреждении №№1 и 13, частном саду «Симба», микрорайоне «Дружба» (дома №№ 2-14, 17), в пекарнях «Баракат», «Аманат», а также на базаре.

Жители могут обращаться по вопросам, связанным с функционированием электросетей, по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220.