Вестник Кавказа

Буйнакск ожидают отключения электричества 3 и 4 ноября

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Буйнакске проводятся ремонтные работы на электросетях. В ближайшие два дня на некоторых объектах города в дневное время пройдут отключения электричества.

3 и 4 ноября Буйнакск ожидают отключения электричества. Света на некоторых объектах не будет с 9:00 до 17:00. 

3 ноября подача электроэнергии будет ограничена на ул. И. Газимагомеда 7, Муслима Атаева 13 «а», в районе Горгаза, Кооперативном переулке, на ул. Ярагского, Урицкого, Чаринова, Хуршилова, в районе обувного цеха, Буйнакской скорой медпомощи. 

4 ноября временно не будет электричества в детской больнице, школе №9, детском образовательном учреждении №№1 и 13, частном саду «Симба», микрорайоне «Дружба» (дома №№ 2-14, 17),  в пекарнях «Баракат», «Аманат», а также на базаре. 

Жители могут обращаться по вопросам, связанным с функционированием электросетей, по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220.

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