Вестник Кавказа

Сливочное масло из ОАЭ прибыло в Россию

Сливочное масло из ОАЭ прибыло в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия продолжает расширять импорт сливочного масла из зарубежных стран. В этот раз одним из поставщиков стали ОАЭ.

Россия начала принимать поставки сливочного масла из ОАЭ. К сегодняшнему дню ввезено уже порядка 90 т, рассказал «Россельхознадзор» в разговоре с журналистами.

«Россельхознадзор сообщает о том, что впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись. По данным ФГИС "ВетИС" по состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла»

- «Россельхознадзор»

Ранее передавали о том, что Россия начала импортировать сливочное масло из Турции с 27 октября. К 30 октября поставки достигли 20 т продукции.

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