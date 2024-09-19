Вестник Кавказа

Грузия нарастила покупки российского пива до рекорда

Грузия нарастила покупки российского пива до рекорда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году Грузия может поставить рекорд за 15 лет по импорту пива из России. С начала 2024 года закупки возросли на 26%. При этом основной поставщик прежний - Германия.

С начала 2024 года импорт Грузией пива из России вырос на 26%, следует из данных статистики.

За девять месяцев российского пива в Грузию было ввезено на $1,7 млн, что стало рекордом за 15 лет, за все время публикации статистики. В этом году Грузия уже приобрела почти столько же российского пива, сколько за весь 2023 год - на $1,8 млн.

На данный момент список основных поставщиков пива на грузинский рынок выглядит так: Германия - $4,6 млн, Россия - $1,7 млн, Турция - $1,5 млн, Чехия - $1,1 млн, Мексика - $845,7 тыс, информирует РИА Новости.

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