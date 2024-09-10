Грузинского вина в России станет больше

Экспорт вина из Грузии в Россию увеличился на 20%. Всего республика вывезла порядка 50 тыс т продукции на $136 млн.

Грузинское вино в России пользуется особой популярностью: с начала года из южной республики в РФ было экспортировано 50 ты т продукции, что на 20% больше, чем прошлогодние показатели, рассказали в Национальной службе статистики "Сакстат".

Согласно их информации, Грузия вывезла вина в Россию на сумму в $136 млн (12,6 млрд рублей). Это на $24 млн больше, чем в прошлом году.

Увеличились не только поставки вина, но и минеральной и газированной воды. Рост составил 12%, это 149 тыс т продукции.