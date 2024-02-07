Вестник Кавказа

Российский турист утонул в бассейне на Бали

Российский турист утонул в бассейне на Бали
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Бали скончался гражданин России. Мужчина нырял в бассейне на спор. Инцидент произошел на одной из вилл.

Россиянин скончался на Бали, он утонул в бассейне.

“Иностранец с российским гражданством умер в бассейне в одной из вилл в районе Переренан, Бали"

– индонезийский портал Detik

Трое мужчин ныряли в бассейне на спор, кто дольше сможет остаться под водой. В итоге 25-летний россиянин так и не вынырнул, товарищи вытащили его и попытались откачать. Затем была вызвана скорая, медикам также не удалось спасти россиянина.

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