Во втором туре президентских выборов Молдова проголосовала за Александра Стояногло, однако молдавская диаспора массово отдала голоса за Майю Санду, и это сыграло решающую роль. Президентом Молдовы вновь становится Майя Санду.

Молдавская диаспора определила судьбу Молдовы на ближайшие четыре года – именно за счет голосов граждан, находящихся за рубежом, действующий президент Майя Санду вырвалась вперед во втором туре президентских выборов. По данным молдавского ЦИК после подсчета почти 100% протоколов, у нее 55,22% голосов, а ее конкурент во втором туре, гагаузский политик из Партии социалистов и бывший генпрокурор Александр Стояногло получает лишь 44,78%.

Подсчет оставшихся 0,54% протоколов уже никак не повлияет на результат, Майя Санду становится президентом Молдовы на еще один четырехлетний срок.

Без учета голосов диаспоры итоги второго выборов президентских выборов прямо противоположны: у себя дома граждане Молдовы проголосовали за Александра Стояногло – у него 51,19% бюллетеней, поданных на избирательных участках внутри страны, а у Майи Санду – 48,81%.

В Молдове за Санду больше голосовали в центральных районах государства, в особенности в Кишиневе. Стояногло предпочли северные и южные районы, а в родной для него Гагаузии за бывшего генпрокурора проголосовали почти единогласно – там у него немногим менее 96% голосов. Также Стояногло победил в Приднестровье, где у него почти 80% голосов.

Однако картина выборов полностью изменилась с началом подсчета бюллетеней с зарубежных участков: там Александр Стояногло получил суммарно всего около четверти голосов, а остальные три четверти поданы за Майю Санду. Таким образом, следующие четыре года Молдова будет жить не так, как хотела бы сама, а так, как пожелали эмигрировавшие из страны граждане.