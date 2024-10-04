Саудовский принц поучит Армению труду и справедливости

По приглашению армянского Минтруда в Ереван впервые прибудет саудовский принц Абдулазиз ибн Талал. Он будет участвовать в мероприятии по социально-трудовой тематике.

Как рассказали сегодня в Минтруда Армении, Ереван во вторник примет рабочий визит принца Королевства Саудовская Аравия, руководителя Арабского совета детского развития Абдулазиза ибн Талала.

Абдулазиз ибн Талал прилетит в Ереван, чтобы озвучить речь на мероприятии "Путь к социальной справедливости: достойный труд". Как куратор гуманитарной активности Саудовской Аравии, принц расскажет о подходах королевства к обеспечению условий достойного труда и общественной справедливости.

Абдулазиз ибн Талал впервые побывает в Армении – два государства всего год как имеют дипломатические отношения друг с другом.