Дагестан и Саудовская Аравия договорились о партнерстве

После бизнес-встречи специалистов из Дагестана и Саудовской Аравии был подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве в экономической и туристической сферах. В частности, республика отправит партнеру виноградный сок и теплицы местного производства.

Дагестан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере экспорта: кавказская республика пошлет в Королевство партию виноградного сока и полсотни теплиц, рассказал руководитель Центра поддержки экспорта РД Руслан Абаскулиев.

Ранее в Дагестане прошла встреча с арабской делегацией в сфере бизнеса и туризма.

«Как итог, визит делегации позволил заключить 4 соглашения о сотрудничества в нескольких отраслях — на поставку 50 тепличных комплексов каждый из которых площадью 3 тысячи квадратных метров. Другое соглашение подразумевает поставку дагестанских виноградных соков и экстрактов»

- Руслан Абаскулиев

Также стороны подписали документ о взаимообмене туристами.

В будущем делегация из Саудовской Аравии еще раз прибудет в Дагестан для продолжения обсуждения вопроса экономического и туристического сотрудничества.