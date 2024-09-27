Вестник Кавказа

Дагестан и Саудовская Аравия договорились о партнерстве

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После бизнес-встречи специалистов из Дагестана и Саудовской Аравии был подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве в экономической и туристической сферах. В частности, республика отправит партнеру виноградный сок и теплицы местного производства.

Дагестан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере экспорта: кавказская республика пошлет в Королевство партию виноградного сока и полсотни теплиц, рассказал руководитель Центра поддержки экспорта РД Руслан Абаскулиев.

Ранее в Дагестане прошла встреча с арабской делегацией в сфере бизнеса и туризма.

«Как итог, визит делегации позволил заключить 4 соглашения о сотрудничества в нескольких отраслях — на поставку 50 тепличных комплексов каждый из которых площадью 3 тысячи квадратных метров. Другое соглашение подразумевает поставку дагестанских виноградных соков и экстрактов»

- Руслан Абаскулиев

Также стороны подписали документ о взаимообмене туристами.

В будущем делегация из Саудовской Аравии еще раз прибудет в Дагестан для продолжения обсуждения вопроса экономического и туристического сотрудничества.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
850 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Владельцы ряда АЗС Махачкалы закрыли их до устранения нарушений

Владельцы ряда АЗС Махачкалы закрыли их до устранения нарушений

Дагестанец из &quot;Манчестер Юнайтед&quot; забил невероятный гол в Англии

Дагестанец из "Манчестер Юнайтед" забил невероятный гол в Англии

Махачкала - лидер по росту цен на вторичное жилье в России

Махачкала - лидер по росту цен на вторичное жилье в России

Атлет из Дагестана стал первым на горном забеге в Чечне

Атлет из Дагестана стал первым на горном забеге в Чечне

Жительница Дагестана похитила деньги с кредитки соседки по палате

Жительница Дагестана похитила деньги с кредитки соседки по палате

Главный архитектор Хасавюртовского района предстанет перед судом

Главный архитектор Хасавюртовского района предстанет перед судом

Бастрыкин заинтересовался фактами похищений стариков в Дагестане

Бастрыкин заинтересовался фактами похищений стариков в Дагестане

Работа двух АЗС приостановлена в Дагестане

Работа двух АЗС приостановлена в Дагестане

Дагестан открылся москвичам в парке «Фили»

Дагестан открылся москвичам в парке «Фили»

Молодежь Махачкалы стала отказываться от наличных

Молодежь Махачкалы стала отказываться от наличных

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы