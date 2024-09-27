Дагестан и Саудовская Аравия договорились о партнерстве

Дагестан и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сфере экспорта: кавказская республика пошлет в Королевство партию виноградного сока и полсотни теплиц, рассказал руководитель Центра поддержки экспорта РД Руслан Абаскулиев.
Ранее в Дагестане прошла встреча с арабской делегацией в сфере бизнеса и туризма.
«Как итог, визит делегации позволил заключить 4 соглашения о сотрудничества в нескольких отраслях — на поставку 50 тепличных комплексов каждый из которых площадью 3 тысячи квадратных метров. Другое соглашение подразумевает поставку дагестанских виноградных соков и экстрактов»
- Руслан Абаскулиев
Также стороны подписали документ о взаимообмене туристами.
В будущем делегация из Саудовской Аравии еще раз прибудет в Дагестан для продолжения обсуждения вопроса экономического и туристического сотрудничества.