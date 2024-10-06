Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней объявлено на Кубани

На Кубань надвигаются ливни, которые будут сопровождаться ветром до трех десятков метров в секунду. Граждан просят быть осторожными.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающейся непогоды. Об этом местных жителей информирует 3 ноября управление МЧС по региону.

Скорость ветра в ближайшие дни местами будет достигать почти трех десятков метров в секунду.

"Днем и до конца суток 4 ноября, а также ночью и утром 5 ноября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливня, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20-23 м/с, в отдельных районах порывы до 24-29 м/с"

– пресс-служба ведомства

При этом в ночь с понедельника на вторник и во вторник утром на территории предгорных районов и в горах не исключено сильное налипание мокрого снега на деревьях и проводах.

Граждан просят быть внимательными и следить за сообщениями с предупреждениями о возможных ЧС.