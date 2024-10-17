Вестник Кавказа

Непогода в Казахстане: объявлено предупреждение, закрыты школы

Метель в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане на пятницу 8 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой. Оно действует на всей территории республики.

Предупреждение о штормовой погоде объявили во всем Казахстане на пятницу. Ожидаются метели, сильный ветер, гололед, туман.

В Алматы ожидается туман в ночные часы, в Астане - низовая метель, ночью порывы юго-западного ветра до 15-20 м/с. В Шымкенте также ждут туман ночью, утром и днем порывы западного, юго-западного ветра 15-20 м/с.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астана сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» в Астане 8 ноября ночью ожидаются низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с»

– ДЧС Астаны

Жителей просят быть осторожными, по возможности не выходить на улицу.

В Павлодарской области отменили обучение в школах во всех классах, студенты колледжей 1 и 2 курса переведены на дистанционное обучение. Занятия отменены для учащихся первой смены.

В регионе в ночные часы прогнозируется низовая метель, ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью до 23-28 м/с.

В Актюбинской области на дорогах гололедица, в Атырауской области - туман и гололед.

В Акмолинской области метель, ночью и утром ветер, на востоке с порывами 15-20 м/с. В области Абай метель прогнозируют днем, также ожидаются гололед и сильный ветер.

Метели, гололед и ветер на 8 ноября обещаны также Восточно-Казахстанской области.

В горных районах Алматинской, Жетысу, Жамбылской областей ожидаются туман, гололед, ветер.

В Западно-Казахстанской области синоптики обещают гололед, в дневные часы низовую метель, ветер северо-западный до 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются гололед, метель, ночью и утром туман. Ветер в порывах ночью может достигать 23 м/с.

Низовая метель и сильный ветер ожидается на востоке и юге Костанайской области.

Туман, гололед и порывистый ветер до 20 м/с случатся в Кызылординской области и на северо-востоке Мангистауской области.

Метель, переходящая местами в низовую метель и ветер с порывами до 25 м/с прогнозируются в Северо-Казахстанской области.

В Улытау синоптики обещают ночной туман, гололед, метель, сильный порывистый ветер.

В Туркестанской области в горных районах возможны сильные осадки в виде дождя и снега, на остальной территории туман и гололед. Западный и юго-западный ветер в утренние и дневные часы будет достигать 15-20 м/с, в горах - 23-28 м/с.

Непогода обрушилась на Казахстан более суток назад, в Павлодаре и Караганде в четверг отменяли школьные занятия для всех классов, в Астане - для младших. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В Астане штормовая погода бушует со среды, она сказывается, в том числе, на работе аэропорта.

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