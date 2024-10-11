Метель обрушится на 17 регионов Казахстана

Казахстанские спасатели сегодня объявили штормовое предупреждение в 17 регионах Казахстана, а также в Астане и Алматы. Синоптики обещают метель, местами дожди, штормовой ветер и гололед.

Сегодня 17 регионов Казахстана будут переживать погодный апокалипсис – уже с утра в них, в том числе и в Астане, и в Алматы, туман, плохая видимость и штормовой ветер, и это – только начало катаклизмов, предупредили в МЧС страны.

Впрочем, столице досталось уже накануне – в аэропорту Астаны из-за сильного ветра задерживали авиарейсы, поскольку взлетные полосы не успевали обработать противогололедным материалом, передает Sputnik Казахстан.

Сегодня столичные коммунальщики работают в усиленном режиме. Улицы Астаны очищают от снега более 2 тыс дорожных рабочих, на дорогах работает около 750 единиц спецтехники. В первую очередь приводят в порядок центральные улицы и маршруты пассажирского транспорта, остановки и тротуары, , сообщил акимат столицы.

"В городе действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение. Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения"

- акимат Астаны

Школьники трех регионов Казахстана перешли на дистанционное обучение – дома будут учиться школьники Павлодара и Караганды, а также младшеклассники Астаны.

Водителям спасатели порекомендовали воздержаться от дальних поездок и не покидать городские трассы.