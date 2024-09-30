Штормовое предупреждение из-за сильнейшего ветра объявили в КБР

Жителей КБР предупредили о сильном ветре до трех десятков метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия в регионе будут сохраняться до среды.

В Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение. Об этом сказано в заявлении, распространенном 2 ноября МЧС республики.

Погодные условия в республике начнут ухудшаться в воскресенье, 3 ноября.

Согласно прогнозу синоптиков, до 5 ноября в включительно в предгорных районах будет дуть сильный южный и юго-восточный ветер до 30 метров в секунду.

В ведомстве призывают граждан не оставлять транспортные средства возле деревьев и ветхих конструкций.