Свет вернулся в дома жителей Махачкалы

Шторм в Дагестане сегодня повалил десятки деревьев, из-за чего были повреждены линии электропередачи. На данный момент в Махачкале частично восстановлено энергоснабжение.

В Дагестане ведутся работы по восстановлению энергоснабжения - ранее из-за сильного ветра без света оказались около 90 тыс человек.

"Сильный ветер с корнем вырывал деревья на центральных улицах столицы республики, которые падали на линии электропередачи, обрывая провода"

– Дагэнерго

Отключение затронуло Махачкалу, Каспийск, Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы. К настоящему времени специалистами филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстановлена подача электричества большей части жителей Махачкалы, работы продолжаются.

Ветер в Дагестане сегодня может достигать 33 м/с, в республике действует штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать до конца дня.