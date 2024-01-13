Архиепископ Бодбийский призвал грузинских оппозиционерок не проливать детскую кровь

Представитель грузинского православного священства архиепископ Бодбийский Яков обрушился с критикой на оппозицию и иностранных партнеров Грузии, не признающих итоги парламентских выборов.

Архиепископ Бодбийский Яков в ходе традиционной воскресной службы посвятил часть проповеди призыву к женщинам грузинской оппозиции, включая президента Саломе Зурабишвили, отказаться от организации беспорядков в стране. Он подчеркнул, что попытки вывести на улицы молодежь равноценны пролитию детской крови.

"Хочу обратиться к нашему президенту и госпожам из оппозиции, что нам дадут эти уличные акции?! Сегодня, если мы будем так поступать друг с другом, то не стоит и думать об Абхазии и Цхинвальском регионе. Кровь чьего ребенка вы хотите пролить?"

– архиепископ Яков

Священник подчеркнул, что запланированный на завтра оппозиционный митинг против итогов парламентских выборов направлен на защиту не грузинских интересов, а интересов внешних сил, спонсирующих антигосударственные выступления в стране. Принимая у иностранных государств деньги за эти услуги, оппозиционеры действуют против собственной страны.

Также архиепископ призвал соседей по постсоветскому пространству и евроинтеграции Молдову и Украину не беспокоиться о демократии в Грузии, а заниматься собственными делами.

"Выступил на днях представитель Украины и говорил о нас. Любезный, ты вообще не проводишь выборы и о чьих выборах говоришь? Оставьте нас в покое"

– архиепископ Яков