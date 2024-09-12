Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии горело недостроенное здание

В Кабардино-Балкарии горело недостроенное здание
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарные в Кабардино-Балкарии успешно справились с пожаром на площади 200 кв м в городе Прохладный. Горело строящееся здание.

В понедельник в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии произошел пожар, к настоящему времени возгорание  полностью ликвидировано.

Сообщение о том, что в Цветочном переулке горит недостроенное здание поступило в 10.52.

«По прибытии на место происшествия было установлено, что горит строительный мусор в подвальном помещении. В 11:40 пожар был локализован. В 12:09 полностью ликвидирован»

– МЧС по КБР

Площадь возгорания составила 200 «квадратов», пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 23 человека и 5 единиц техники.

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