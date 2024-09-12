В Кабардино-Балкарии горело недостроенное здание

Пожарные в Кабардино-Балкарии успешно справились с пожаром на площади 200 кв м в городе Прохладный. Горело строящееся здание.
В понедельник в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии произошел пожар, к настоящему времени возгорание полностью ликвидировано.
Сообщение о том, что в Цветочном переулке горит недостроенное здание поступило в 10.52.
«По прибытии на место происшествия было установлено, что горит строительный мусор в подвальном помещении. В 11:40 пожар был локализован. В 12:09 полностью ликвидирован»
– МЧС по КБР
Площадь возгорания составила 200 «квадратов», пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 23 человека и 5 единиц техники.