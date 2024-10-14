Вестник Кавказа

Президент Ирана призвал ускорить создание пограничного коридора с Азербайджаном

Президент Ирана призвал ускорить создание пограничного коридора с Азербайджаном
© Фото: IRNA
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал министра автомобильных дорог и других должностных лиц ведомтсва ускорить создание пограничного коридора с Азербайджаном и строительство иранского участка коридора Север-Юг.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с экономическими чиновниками из министерства дорог призвал сотрудников ведомства ускорить реализацию пограничного коридора с Азербайджаном, а также завершение строительства международного коридора Север-Юг.

"Учитывая важность этих региональных коридоров, они должны быть завершены как можно скорее"

- Масуд Пезешкиан

Также иранский лидер призвал частные компании инвестировать в инфраструктурные проекты Ирана, отметив, что в стране есть проекты, интересные и иностранным инвесторам – одним из таких он назвал инвестиции в иранские порты, сообщает Mehr.

Также на совещании президент заслушал доклад министра автомобильных дорог и других должностных лиц о состоянии международных автомобильных и железнодорожных коридоров страны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Французская Alstom построит центры техобслуживания электровозов в Казахстане

Французская Alstom построит центры техобслуживания электровозов в Казахстане

Казахстан обновит объекты энергетики и ЖКХ

Казахстан обновит объекты энергетики и ЖКХ

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

В Грозном создали 1,5 тыс рабочих мест с начала года

В Грозном создали 1,5 тыс рабочих мест с начала года

Аренду земли под глэмпинги упростят на Ставрополье

Аренду земли под глэмпинги упростят на Ставрополье

Китай откроет 20 новых предприятий в Узбекистане

Китай откроет 20 новых предприятий в Узбекистане

В развитие Каспийского кластера Дагестана инвестируют свыше 80 миллиардов

В развитие Каспийского кластера Дагестана инвестируют свыше 80 миллиардов

Инвесторы должны соблюдать интересы Сочи - мэр

Инвесторы должны соблюдать интересы Сочи - мэр

В развитие Сочи инвестировано почти 600 миллиардов

В развитие Сочи инвестировано почти 600 миллиардов

Какие проекты намерены реализовать Иран и Азербайджан?

Какие проекты намерены реализовать Иран и Азербайджан?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы