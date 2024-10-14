Президент Ирана призвал ускорить создание пограничного коридора с Азербайджаном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с экономическими чиновниками из министерства дорог призвал сотрудников ведомства ускорить реализацию пограничного коридора с Азербайджаном, а также завершение строительства международного коридора Север-Юг.
"Учитывая важность этих региональных коридоров, они должны быть завершены как можно скорее"
- Масуд Пезешкиан
Также иранский лидер призвал частные компании инвестировать в инфраструктурные проекты Ирана, отметив, что в стране есть проекты, интересные и иностранным инвесторам – одним из таких он назвал инвестиции в иранские порты, сообщает Mehr.
Также на совещании президент заслушал доклад министра автомобильных дорог и других должностных лиц о состоянии международных автомобильных и железнодорожных коридоров страны.