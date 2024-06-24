В Шуше рассказали о перспективах развития освобожденных регионов

В освобожденной от армянской оккупации Шуше сегодня прошла конференция "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", участники которой рассказали о перспективах развития освобожденных регионов Азербайджана.

В Шуше сегодня прошла организованная министерством экономики Азербайджана конференция "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе", участники которой рассказали решившим работать в регионе бизнесменам об инвестиционных возможностях и бизнес-перспективах Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, также ее участники обсуждении модели государственно-частного партнерства.

На конференции выступил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, который рассказал об условиях, создаваемых сейчас для предпринимателей на освобожденных территориях для ведения бизнеса.

"Резиденты промышленных парков на освобожденных территориях получат значительные налоговые льготы: на 10 лет они освобождаются от налога на прибыль, имущество и землю, начиная с момента регистрации. Государство берет на себя создание необходимой инфраструктуры, включая обеспечение электроэнергией, природным газом, питьевой и технической водой, а также высокоскоростным интернетом"

- Микаил Джаббаров

Выступавшие отметили, что Азербайджан сегодня стоит на пороге великих перемен и восстановления своих исторических земель: Карабах после долгих лет оккупации вновь становится частью общего дома, Физули, Агдам и многие другие районы постепенно возвращаются к жизни. люди возвращаются в свои дома, начинается строительство школ и других общественных объектов, передает Trend.

Также отдельной темой стало развитие туристической инфраструктуры: специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов заявил о том, что в селе Дашалты Шушинского района уже началось строительство первичной туристической инфраструктуры. Было отмечено, что здесь имеются широкие возможности для развития торговли, туризма, пищевой промышленности, рыболовства, сельского хозяйства и других сфер.

В ходе конференции прошли панельные дискуссии о применяемых на освобожденных от оккупации территориях льготах и преференциях, других мерах государственной поддержки, роли предпринимателей в восстановлении и экономической реинтеграции этих территорий.

В рамках визита в Карабах предприниматели уже ознакомились с созданными в Агдамском промышленном парке условиями, предприятиями-резидентами, а также с ходом реконструкционных и инфраструктурных работ, проводимых в городах Шуша и Ханкенди для оживления экономической деятельности.