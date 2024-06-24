Сильный пожар пылает в Махачкале

Пожар вспыхнул в столице Дагестана, горит от 300 квадратных метров. На месте происшествия работают 50 пожарных и 13 машин.
В Махачкале вспыхнул сильный пожар, который охватил два частных сектора на одной из улиц города.
Отмечается, что площадь возгорания составляет более 300 кв м. Над ликвидацией огня трудятся 50 спасателей и 13 машин.
Стоит добавить, что жертв и пострадавших, предварительно, нет.
В пресс-службе дагестанского МЧС заявили, что в 23:00 пожар был локализован на площади 500 кв м.
В ведомстве также добавили, что пять жилых домов пострадали в результате огня.