Доехать к достопримечательностям двух районов Дагестана стало комфортнее

Дорожные власти Дагестана завершили капитальный ремонт автодороги, связывающей Гунибский и Шамильский районы Дагестана – теперь доехать до горных туристических локаций будет и быстрее, и комфортнее.

В Дагестане завершили капитальный ремонт, а фактически построили заново дорогу между Гунибским шоссе и Вантляшевским перевалом, которая ведет к популярным в горах республики туристическим объектам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Новая дорога соединит по кратчайшему пути Гунибский и Шамильский районы и позволит гораздо быстрее и комфортнее добраться путешественникам до Карадахской теснины, аула-призрака Кахиб и оборонительных башен старого села Гоор, передает "АиФ-Дагестан".

Специалисты полностью поменяли дорожное полотно, оборудовав дорожную одежду современным и долговечным двухслойным асфальтобетонным покрытием и полностью привели в порядок уклоны на поворотах по всей трассе.

Но обновленной дороге появилось металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, новые дорожные знаки и разметка, добавили в Минтрансе республики.