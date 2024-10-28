Вестник Кавказа

Бывшая работница Пенсионного фонда в Дагестане пойдет под суд

Бывшая работница Пенсионного фонда в Дагестане пойдет под суд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экс-сотрудница Пенсионного фонда в Дагестане предстанет перед судом. Ей предъявлено обвинение за служебный подлог и мошенничество.

Экс-работница Пенсионного фонда в Дагестане ответит в суде за хищение крупной суммы денег, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Как заявили в надзорном органе, с 2012 по 2023 годы женщина занимала должность специалиста-эксперта клиентской службы в Ботлихском районе.

Она в сговоре с другими лицами сформировала выплатные дела на граждан и необоснованно начисляла им пенсии и надбавки, которые были похищены этой группой.

Отмечается, что сумма ущерба составила 4,7 млн рублей. Было заведено уголовное деле за мошенничество и служебный подлог, которое направили в Ботлихский районный суд.

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