Бывшая работница Пенсионного фонда в Дагестане пойдет под суд

Экс-сотрудница Пенсионного фонда в Дагестане предстанет перед судом. Ей предъявлено обвинение за служебный подлог и мошенничество.

Экс-работница Пенсионного фонда в Дагестане ответит в суде за хищение крупной суммы денег, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Как заявили в надзорном органе, с 2012 по 2023 годы женщина занимала должность специалиста-эксперта клиентской службы в Ботлихском районе.

Она в сговоре с другими лицами сформировала выплатные дела на граждан и необоснованно начисляла им пенсии и надбавки, которые были похищены этой группой.

Отмечается, что сумма ущерба составила 4,7 млн рублей. Было заведено уголовное деле за мошенничество и служебный подлог, которое направили в Ботлихский районный суд.