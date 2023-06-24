Бывший глава села в Дагестане предстанет перед судом

В Дагестане будут судить экс-главу села Кикуни. В 2021 году он незаконно передал местной жительнице участок на пожизненное владение.

Бывшего руководителя населенного пункта в Дагестане будут судить за служебный подлог, пишет пресс-служба СУ СКР по республике.

В 2021 году чиновник подписал выписку о наличии у местной жительницы права на пожизненно наследуемое владение участком в селе Кикуни Гергебильского района.

При этом глава населенного пункта знал, что у женщины данное право фактически отсутствует. Территория была возвращена в собственность района.

В СКР заявили, что собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.