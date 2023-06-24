В Гергебильском районе реанимировали консервный завод

Опубликовано: 21:58, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане ожило одно из находившихся под угрозой банкротства производств – консервный завод в Гергебильском районе. Это произошло благодаря новому инвестору. Теперь предприятие вновь будет консервировать абрикосы, а также яблоки, помидоры и другие овощи и фрукты.

Как сообщил сегодня глава Минсельхоза Дагестана Мухтарбий Аджеков, властям республики удалось запустить заново Кикуникский консервный завод в Гергебильском районе за счет нового инвестора.

Соответствующее поручение ранее дал глава Дагестана Сергей Меликов, подчеркнув, что несколько лет простоявшее под угрозой банкротства предприятие должно заработать к моменту, когда в республике начнут собирать абрикосы. Сегодня, по словам Аджекова, первая партия абрикосов поступила на консервацию.

За полгода завод планирует переработать порядка 1,25 тыс т абрикосов, однако не будет ограничиваться только этими фруктами – в планах яблоки, помидоры и другие подлежащие консервации продукты.

Известно, что в скором времени число рабочих мест на заводе вырастет на две трети – до 100 человек.