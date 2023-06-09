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В столице Чечни заработает завод по производству полимерных труб

В столице Чечни заработает завод по производству полимерных труб
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чеченское ООО "Трубпласт" в течение пяти лет планирует возвести в особой экономической зоне "Грозный" завод по производству полимерных труб и комплектующих к ним.

Чеченское ООО "Трубпласт" планирует построить в в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Грозный" рядом с чеченской столицей завод по производству полимерных труб и комплектующих для сетей водо- и газо- и теплоснабжения, - сообщает пресс-служба министерства экономического развития Чечни.

Инвестиции в проект составят 1,12 млрд рублей, завод заработает через пять лет,  планируемые мощности производства не уточняются, передает "Интерфакс".

Предприятие разместится на площади в 4,2 га на территории, резидентами которой сейчас выступают четыре инвестора, строящие промышленные объекты общей стоимостью в 3,6 млрд рублей. В скором времени начнется строительство второго этапа ОЭЗ.

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