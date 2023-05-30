В Чечне началось строительство ЛЭП для электроснабжения нового комплекса аэропорта

Опубликовано: 19:54, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грозном возведут ЛЭП для электроснабжения нового комплекса городского аэропорта. Работы планируется выполнить до начала июля.

В Грозном приступили к возведению ЛЭП для энергоснабжения строящегося комплекса аэропорта "Северный". Об этом говорится в сообщении на сайте ПАО "Россети Северный Кавказ".

Строительством кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ занимаются специалисты управляемого компанией АО "Чеченэнерго".

Общая протяженность ЛЭП составит примерно 13 км.В рамках проекта планируется возвести 84 опоры. На данный момент уже смонтированы 30.

Завершить все работы намерены до начала июля.