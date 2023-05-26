Мастер-план Грозного будет учитывать транспортные потоки

Опубликовано: 23:30, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мастер-план столицы Чечни будет создаваться с учетом роста населения и транспортного потока в городе на ближайшие 5-10 лет, сообщил председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чечни Муслим Гайрбеков.

Основной будущего мастер-плана Грозного станет новый транспортный каркас, предусматривающий рост населения столицы, сообщил председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Чечни Муслим Гайрбеков.

Мастер-план должен создаваться с учетом потенциального роста населения города в ближайшие 5-10 лет. "Если мы в перспективе видим его с населением 1-1,5 млн человек, что достижимо с учетом нашего демографического роста и привлекательности для жителей других городов Российской Федерации, то с учетом этого видения нужно обозначить места средств приложения труда", - пояснил он, передает ТАСС.

"Надо пересмотреть весь транспортный каркас. Сегодня, пока есть возможность, нужно заложить, спроектировать, рассчитать новые транспортные потоки - где и как они будут проходить, чтобы завтра при застройке микрорайонов, районов города Грозного людям было комфортно жить и передвигаться"

- Гайрбеков

Напомним, открытый международный конкурс на разработку оптимального мастер-плана Грозного, способный обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие столицы, системное повышение качества и комфортности городской среды, а также увеличить эффективность использования территории с учетом сложившихся социально-экономических условий был объявлен в марте 2023 года. Трех финалистов, которые займутся созданием конкурсных предложений, выберут 31 мая.