За разработку мастер-плана Грозного борются более 120 компаний

Опубликовано: 2:33, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже через неделю, 31 мая, станут известны три компании-финалиста, которые будут бороться за право разработать мастер-план развития столицы Чечни: сейчас на выход в финал претендуют свыше 120 российских и зарубежных архитектурных бюро.

В России проходит международный конкурс на создание мастер-плана Грозного, в котором принимают участие не только российские архитекторы, но и специалисты из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, КНР, Индии, Турции, Египта, ОАЭ, Мексики, Ирана, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании, Бразилии, Филиппин и других стран, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Более 120 компаний, в том числе 49 зарубежных из 24 стран мира уже проявили интерес к конкурсу. Это значит, архитекторы видят возможность именно здесь реализовать свои идеи и лучшие практики. Трех финалистов выберем 31 мая"

- Виталий Мутко

Новый мастер-план столицы Чечни определит градостроительные и социально-экономические векторы развития Грозного - современного динамичного города с высоким потенциалом, который важно раскрыть на комплексной основе.

В основу документа ляжет формирование финансового и торгово-промышленного центра, а развитие Грозного будет тесно связано с укреплением международных связей, прежде всего - со странами Ближнего Востока, рассказал глава Чечни, председатель конкурсного жюри Рамзан Кадыров.

"Неудивительно, что лучшие мировые архитекторы изъявили желание поработать у нас. Профессионалы знают, что регион способен установить впечатляющие градостроительные рекорды. Сейчас в Грозный приезжают тысячи туристов и бизнесменов, здесь комфортно и безопасно жить, работать"

- Рамзан Кадыров

Напомним, конкурс на подготовку мастер-плана Грозного был объявлен в марте 2023 года, первый его этап прошел с 29 марта по 19 мая. По итогам отборочного этапа на основе портфолио и эссе жюри 31 мая будут отобраны три финалиста, которые займутся разработкой конкурсных предложений. Жюри рассмотрит их в сентябре, а победитель конкурса будет объявлен в рамках торжественного мероприятия в Грозном в конце сентября.