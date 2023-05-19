Махачкалинская агломерация получит свой мастер-план развития 

Власти Дагестана обратились к ДОМ.РФ с просьбой о разработке мастер-плана Махачкалинской агломерации, сообщила пресс-служба главы республики.
Глава Дагестана Сергей Меликов обратился с просьбой о разработке такого документа к генеральному директору Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталию Мутко.
У Института развития уже есть успешный опыт в этой области - ранее им была проведена "перезагрузка" дагестанского Дербента, включающая разработку мастер-плана и проектных документов по основным направлениям развития региона. Сейчас там внедряется дизайн-код улиц и обновляются общественные пространства, передает "Интерфакс".
"Дагестан привлекает большое число туристов со всей страны, от успешного развития этой индустрии во многом зависит дальнейшее социально-экономическое развитие республики. Разработка и последующая реализация мастер-планов для Махачкалы, Каспийска и Дербента повысят качество жизни людей, позволят в полной мере раскрыть потенциал этих городов и при этом сохранит их уникальность и идентичность"
– Виталий Мутко
С помощью ДОМ.РФ Дербент стал пионером не только в разработке, но и в реализации современной градостроительной политики в России. В этом нуждается и Махачкалинская агломерация, развитие которой позволит навести порядок в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительства и архитектуры, а также грамотно раскрыть потенциал основных центров притяжения дагестанской столицы, - отметил на встрече Меликов.
Стороны также обсудили финансирование жилищных проектов в Дагестане, которое готов профинансировать Банк ДОМ.РФ.