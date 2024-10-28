Вестник Кавказа

Сборы тыквы превысили 100 тыс т в Дагестане

Сборы тыквы превысили 100 тыс т в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские фермеры успели собрать 112 тыс т тыквы с начала сезона. Это сопостовимо с прошлогодними показателями, когда республика стала лидером по производству осеннего овоща.

В Дагестане собирают урожай тыквы: с начала сезона аграрии обработали уже более 112 тыс т продукции. Это сопоставимо с показателями 2023 года, рассказали в пресс-службе «Россельхозбанка».

По итогам 2023 года республика стала заняла первое место по сбору урожая тыквы. Он составил порядка 12% от общего объема произведенной продукции в России.

Ключевое значение в производстве тыквы имеют личные хозяйства. На их долю приходится 81% от всей продукции в стране, отметили в сообщении.

«Россельхозбанк» также провел опрос. Согласно ему свыше 60% россиян любят тыкву. Особенно им нравятся семечки и десерты.

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