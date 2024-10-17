Дагестан и Иран договорились развивать производство и грузоперевозки

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с послом Ирана в России Каземом Джалали. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах, передали в пресс-службе главы республики.
Одной из основных тем обсуждения стала организация паромных перевозок между Махачкалой и портами Ирана. В частности, стороны обсудили возможность расширения спектра перевозимых товаров.
Также темой обсуждения стало совместное производство и создание транспортно-логистических комплексов.
Глава Дагестана также заявил, что рассчитывает на приток туристов из Ирана. В помощь путешественникам будет создан туристический центр на Каспии.
Не обошли стороной и культурные инициативы. Стороны договорились продолжать опыт выставок, рассказывающих о культуре народов Дагестана и Ирана.