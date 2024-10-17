Вестник Кавказа

Дагестан и Иран договорились развивать производство и грузоперевозки

Дагестан и Иран договорились развивать производство и грузоперевозки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан имеет давние и тесные связи с Ираном. Руководство субъекта РФ планирует продолжать сотрудничество с Ираном по целому комплексу вопросов – от транспорта до культуры.

Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с послом Ирана в России Каземом Джалали. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах, передали в пресс-службе главы республики.

Одной из основных тем обсуждения стала организация паромных перевозок между Махачкалой и портами Ирана. В частности, стороны обсудили возможность расширения спектра перевозимых товаров. 

Также темой обсуждения стало совместное производство и создание транспортно-логистических комплексов. 

Глава Дагестана также заявил, что рассчитывает на приток туристов из Ирана. В помощь путешественникам будет создан туристический центр на Каспии. 

Не обошли стороной и культурные инициативы. Стороны договорились продолжать опыт выставок, рассказывающих о культуре народов Дагестана и Ирана.

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